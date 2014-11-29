Матч завершен
Реймс
Реймс
2:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
29 нояб. 2014, 22:00 МСК
29.11.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы