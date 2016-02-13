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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реймс
Реймс
0:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Траоре 48
Лига 1, 26 тур
Лига 1,
26 тур
Франция
13 февр. 2016, 22:00 МСК
13.02.2016, 22:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Реймс
мин
30
Пласид
Джонни Пласид
90
22
Такальфред
Микаэль Такальфред
45
23
Манди
Айсса Манди
90
27
Траоре
Хамари Траоре
48'
48'
90
6
Дево
Энтони Дево
90
8
Оньянге
Принс Оньянге
90
3
Синьорино
Франк Синьорино
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
45
14
Бангура
Ласс Бангура
81
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
Запасные
16
Агасса
Косси Агасса
2
Фофана
Мохамед Фофана
15
Тюран
Атила Тюран
11
Ригонато
Диего Ригонато
9
Тьеви
Тьеви
7
Фортеш
Одаир Фортеш
39
Ндом
Али Ндом
Бастия
мин
2
Диалло
Исмаэль Диалло
52
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
7
Айите
Флойд Айите
84
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
29
Сиони
Жиль Сиони
83
11
Брандао
Брандао
90
2
Диалло
Садио Диалло
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
8
Данич
Гаэль Данич
6
Фофана
Секо Фофана
12
Кейта
Абдулайе Кейта
19
Нгандо
Аксель Нгандо
25
Камано
Франсуа Камано
33
Кулибали
Лассана Кулибали