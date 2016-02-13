Матч завершен
Реймс
Реймс
0:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Траоре 48
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
13 февр. 2016, 22:00 МСК
13.02.2016, 22:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Реймс
мин
30
Пласид
Джонни Пласид
90
22
Такальфред
Микаэль Такальфред
45
23
Манди
Айсса Манди
90
27
Траоре
Хамари Траоре
48'
48'
90
6
Дево
Энтони Дево
90
8
Оньянге
Принс Оньянге
90
3
Синьорино
Франк Синьорино
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
45
14
Бангура
Ласс Бангура
81
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
Запасные
16
Агасса
Косси Агасса
2
Фофана
Мохамед Фофана
15
Тюран
Атила Тюран
11
Ригонато
Диего Ригонато
9
Тьеви
Тьеви
7
Фортеш
Одаир Фортеш
39
Ндом
Али Ндом
Бастия
мин
2
Диалло
Исмаэль Диалло
52
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
7
Айите
Флойд Айите
84
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
29
Сиони
Жиль Сиони
83
11
Брандао
Брандао
90
2
Диалло
Садио Диалло
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
8
Данич
Гаэль Данич
6
Фофана
Секо Фофана
12
Кейта
Абдулайе Кейта
19
Нгандо
Аксель Нгандо
25
Камано
Франсуа Камано
33
Кулибали
Лассана Кулибали