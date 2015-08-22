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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Пальмери 5
Бака 39
Кулибали 90
3:0
Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
22 авг. 2015, 21:00 МСК
22.08.2015, 21:00 МСК
суббота
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
1
Хансен
Йеспер Хансен
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
5'
5'
54
23
Джику
Александер Джику
87
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
25
Камано
Франсуа Камано
82
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
17
Пейберне
Матье Пейберне
24
Джеббур
Яссин Джеббур
10
Хури
Лис Хури
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
0
Ба
Адама Ба
33
Кулибали
Лассана Кулибали
90'
Генгам
мин
9
Дембеле
Мана Дембеле
64
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
15
Сорбон
Жереми Сорбон
90
6
Бака
Максим Бака
39'
39'
90
7
Левек
Дориан Левек
90
29
Кербра
Кристоф Кербра
90
13
Санкаре
Юнус Санкаре
90
5
Диалло
Мустафа Диалло
90
26
Жиресс
Тибо Жиресс
58
23
Бриан
Джимми Бриан
77
19
Салибу
Яннис Салибу
90
Запасные
30
Самасса
Мамаду Самасса
3
Ангуа
Бенджамин Ангуа
18
Матис
Лионель Матис
20
Дос Сантос
Лоран Дос Сантос
12
де Паув
Нилл де Паув
11
Прива
Слоан Прива
17
Бегу
Жульен Бегу