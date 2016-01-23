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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Генгам
Генгам
Жиресс 90
1:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
23 янв. 2016, 22:00 МСК
23.01.2016, 22:00 МСК
суббота
Микаэль Лесаж
Микаэль Лесаж
Главный Судья
Составы
Генгам
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
15
Сорбон
Жереми Сорбон
90
7
Левек
Дориан Левек
90
22
Мартинс Перейра
Жонатан Мартинс Перейра
90
29
Кербра
Кристоф Кербра
90
18
Матис
Лионель Матис
90
5
Диалло
Мустафа Диалло
45
10
Бенезе
Николя Бенезе
90
0
Эрдинг
Мевлют Эрдинг
73
23
Бриан
Джимми Бриан
90
19
Салибу
Яннис Салибу
90
Запасные
16
Гиварш
Тео Гиварш
2
Якобсен
Ларс Якобсен
4
Ангуа
Бенджамин Ангуа
26
Жиресс
Тибо Жиресс
90'
8
Карди
Жюльен Карди
24
Коко
Маркус Коко
11
Прива
Слоан Прива
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
28
Маранж
Флориан Маранж
45
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
15
8
Данич
Гаэль Данич
90
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
19
Нгандо
Аксель Нгандо
82
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
29
Сиони
Жиль Сиони
2
Диалло
Исмаэль Диалло
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
11
Брандао
Брандао
25
Камано
Франсуа Камано
33
Кулибали
Лассана Кулибали