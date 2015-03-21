Матч завершен
Бастия
Бастия
0:0
Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 30 тур

Лига 1,

30 тур

Франция
21 марта 2015, 22:00 МСК
21.03.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы