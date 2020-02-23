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Диего Перотти
№8
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 июля 1988 (31) год
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
4
Лечче
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Рома
1
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Рома
2 : 3
Болонья
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Рома
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
1
Лацио
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
68'
68'
68'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
68'
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
Рома
0 : 2
Торино
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:45
Фиорентина
1 : 4
Рома
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Рома
4
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
66'
66'
66'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
66'
минуты: 1' - 90'
Рома
3
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
22:45
Верона
1 : 3
Рома
45', 45'
45', 45'
45', 45'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
22:45
45', 45'
был в запасе
Верона
1
Рома
3
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Рома
3 : 0
Брешиа
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Рома
3
Брешиа
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Парма
2 : 0
Рома
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Парма
2
Рома
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
Рома
2 : 1
Наполи
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Рома
2
Наполи
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Удинезе
0 : 4
Рома
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Удинезе
0
Рома
4
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Рома
2 : 1
Милан
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Милан
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
90'
90'
90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
0
Рома
0
был в запасе