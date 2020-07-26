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Луиджи Витале
№3
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 окт. 1987 (32) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Верона
-:-
Лацио
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Верона
-
Лацио
-
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Верона
2
Дженоа
1
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
22:45
Верона
1 : 3
Рома
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Верона
1
Рома
3
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Верона
1
Фиорентина
0
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Верона
2
Брешиа
1
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Парма
0 : 1
Верона
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
был в запасе
Парма
0
Верона
1
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Наполи
2
Верона
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
был в запасе
Верона
0
Удинезе
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Верона
1
был в запасе