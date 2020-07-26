Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Николя Н'Кулу
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Торино
Гражданство
Камерун
Дата рождения
27 марта 1990 (30) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
СПАЛ
-:-
Торино
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
-
Торино
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Торино
1 : 1
Верона
56'
56'
56'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Фиорентина
2 : 0
Торино
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
2
Торино
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Торино
3 : 0
Дженоа
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:45
Интер
3 : 1
Торино
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Торино
1
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:15
Ювентус
4 : 1
Торино
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:15
был в запасе
Ювентус
4
Торино
1
был в запасе
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
Торино
1 : 2
Лацио
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
Кальяри
4 : 2
Торино
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Кальяри
4
Торино
2
минуты: 1' - 90'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
Торино
1 : 0
Удинезе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
20:30
Торино
1 : 1
Парма
15'
15'
15'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
20:30
15'
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Парма
1
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
12'
12'
12'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:45
Торино
0 : 7
Аталанта
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Аталанта
7
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
38'
38'
38'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Торино
1 : 0
Болонья
83'
83'
83'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
22:45
Рома
0 : 2
Торино
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'
Показать все игры