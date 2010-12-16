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Лента
Матч-центр
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Папа Буба Диоп
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
АЕК
0 : 3
Зенит
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
был в запасе
АЕК
0
Зенит
3
был в запасе
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
Хайдук
1 : 3
АЕК
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Хайдук
1
АЕК
3
минуты: 1' - 90'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Андерлехт
3 : 0
АЕК
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Зенит
4 : 2
АЕК
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 59' - 90'
Зенит
4
АЕК
2
минуты: 59' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
АЕК
3 : 1
Хайдук
28'
28'
28'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
АЕК
3
Хайдук
1
минуты: 1' - 90'