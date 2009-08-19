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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
МакФадден 90
1:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2009, 21:45 МСК
19.08.2009, 21:45 МСК
среда
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Виньяль
Грегори Виньяль
49
0
Кедрю
Франк Кедрю
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
О`Коннор
Гарри О`Коннор
81
0
Джером
Кэмерон Джером
54
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90'
90'
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Карсли
Ли Карсли
0
О'Ши
Джеймс О'Ши
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
45
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Диоп
Папа Буба Диоп
43
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
80
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака