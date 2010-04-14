Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
14 апр. 2010, 21:45 МСК
14.04.2010, 21:45 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
57
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Гохури
Стив Гохури
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
88
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Морено
Марсело Морено
Портсмут
мин
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Уорд
Джоэл Уорд
90
0
Роша
Рикарду Роша
46
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
Утака
Джон Утака
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Диоп
Папа Буба Диоп
90
0
Басинас
Ангелос Басинас
90
0
Смит
Томми Смит
90
0
Ритчи
Мэтт Ритчи
79
Запасные
0
Совах
Леннард Совах
0
Йебда
Хассан Йебда
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн