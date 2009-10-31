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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Диндан 35
Пикьонн 45
Диндан 65
Диндан 90
4:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2009, 18:00 МСК
31.10.2009, 18:00 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Финнан
Стив Финнан
41
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Йебда
Хассан Йебда
85
0
Диндан
Аруна Диндан
35'
65'
90'
35', 65'
90'
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
45'
45'
57
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Кану
Нванкво Кану
0
Смит
Томми Смит
0
Вебер
Данни Вебер
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
59
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Синклейр
Скотт Синклейр
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
90
0
Родальега
Уго Родальега
59
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Капо
Оливье Капо
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Гомес
Жорди Гомес
0
МакКарти
Джеймс МакКарти