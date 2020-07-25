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Горан Пандев
№21
Нападающий
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Команда
Дженоа
Гражданство
Македония
Дата рождения
27 июля 1983 (36) лет
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
Дженоа
-:-
Интер
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
-
Интер
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Сампдория
1 : 2
Дженоа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Дженоа
2 : 1
Лечче
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Торино
3 : 0
Дженоа
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
минуты: 59' - 90'
Торино
3
Дженоа
0
минуты: 59' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:15
Дженоа
2 : 0
СПАЛ
24'
24'
24'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:15
24'
минуты: 1' - 74'
Дженоа
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 74'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Дженоа
1 : 2
Наполи
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
минуты: 71' - 90'
Дженоа
1
Наполи
2
минуты: 71' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Удинезе
2 : 2
Дженоа
81'
81'
81'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
81'
минуты: 59' - 90'
Удинезе
2
Дженоа
2
минуты: 59' - 90'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:45
Дженоа
1 : 3
Ювентус
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:45
минуты: 77' - 90'
Дженоа
1
Ювентус
3
минуты: 77' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
минуты: 53' - 90'
Брешиа
2
Дженоа
2
минуты: 53' - 90'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
Дженоа
1 : 4
Парма
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 58'
Дженоа
1
Парма
4
минуты: 1' - 58'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
7'
7'
7'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
7'
минуты: 1' - 79'
Милан
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 79'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Дженоа
2
Лацио
3
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
Болонья
0 : 3
Дженоа
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
43'
43'
43'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
43'
минуты: 39' - 90'
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 39' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Аталанта
2 : 2
Дженоа
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
2
Дженоа
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:00
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 62'
Фиорентина
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 62'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
45'
45'
45'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
45'
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
52'
52'
52'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 59'
Верона
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 59'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
2 : 1
Сассуоло
86'
86'
86'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
20:00
86'
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
31'
73'
31'
73'
31'
73'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:30
31'
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
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