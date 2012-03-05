Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Астарлоа Устариц
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.03.2012
05 марта 2012
пн
22:59
Леванте
3 : 1
Бетис
05.03.2012
05 марта 2012
пн
22:59
был в запасе
Леванте
3
Бетис
1
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
Бетис
1 : 1
Севилья
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
был в запасе
Бетис
1
Севилья
1
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
23:30
Барселона
4 : 2
Бетис
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
23:30
минуты: 73' - 90'
Барселона
4
Бетис
2
минуты: 73' - 90'
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
21:45
Бетис
2 : 0
Спортинг
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
21:45
был в запасе
Бетис
2
Спортинг
0
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Атлетико
0
Бетис
2
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 46'
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 46'
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
14:00
Бетис
2 : 3
Реал Сосьедад
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:00
Вильярреал
1 : 0
Бетис
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
22:00
Бетис
0 : 0
Малага
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Малага
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
Расинг
1 : 0
Бетис
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Расинг
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Райо Вальекано
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Бетис
0
Райо Вальекано
2
был в запасе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
22:59
Бетис
4 : 3
Сарагоса
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
22:59
был в запасе
Бетис
4
Сарагоса
3
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:00
Бетис
1 : 0
Мальорка
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:00
был в запасе
Бетис
1
Мальорка
0
был в запасе