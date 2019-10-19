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Матч-центр
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Джек Уилшир
№19
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 янв. 1992 (28) лет
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:30
Эвертон
2 : 0
Вест Хэм
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:30
минуты: 63' - 63'
Эвертон
2
Вест Хэм
0
минуты: 63' - 63'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Вест Хэм
1 : 2
Кристал Пэлас
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Борнмут
2 : 2
Вест Хэм
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
2
Вест Хэм
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Вест Хэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
22:00
Астон Вилла
0 : 0
Вест Хэм
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
22:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Вест Хэм
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 46'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:30
Вест Хэм
0 : 5
Манчестер Сити
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 56'
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
5
минуты: 1' - 56'