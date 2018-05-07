Олег Кузьмин
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.05.2018 7 мая 2018 пн 19:30
Рубин
0 : 0
Уфа
54'
54'
54'
7.05.2018 7 мая 2018 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 14:00
Динамо
0 : 0
Рубин
17'
17'
17'
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
Рубин
1 : 1
Ростов
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
77'
77'
77'
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
77'
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90'
7.04.2018 7 апр. 2018 сб 14:00
Рубин
3 : 2
Ахмат
23'
23'
23'
7.04.2018 7 апр. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
3
Ахмат
2
минуты: 1' - 90'
1.04.2018 1 апр. 2018 вс 14:00
Урал
1 : 1
Рубин
1.04.2018 1 апр. 2018 вс 14:00
был в запасе
Урал
1
Рубин
1
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
был в запасе
Рубин
1
Спартак
2
был в запасе
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
Тосно
0 : 1
Рубин
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
был в запасе
Тосно
0
Рубин
1
был в запасе
2.03.2018 2 марта 2018 пт 19:30
Анжи
1 : 1
Рубин
55'
55'
55'
2.03.2018 2 марта 2018 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2017 5 нояб. 2017 вс 19:00
Рубин
0 : 0
Зенит
5.11.2017 5 нояб. 2017 вс 19:00
был в запасе
Рубин
0
Зенит
0
был в запасе
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 17:00
Уфа
2 : 1
Рубин
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 17:00
минуты: 83' - 90'
Уфа
2
Рубин
1
минуты: 83' - 90'
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:30
Рубин
0 : 1
Урал
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:30
был в запасе
Рубин
0
Урал
1
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
был в запасе
9.08.2017 9 авг. 2017 ср 20:00
Рубин
1 : 1
Локомотив
9.08.2017 9 авг. 2017 ср 20:00
минуты: 83' - 90'
Рубин
1
Локомотив
1
минуты: 83' - 90'
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 45'
Рубин
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 45'
22.07.2017 22 июля 2017 сб 17:30
Зенит
2 : 1
Рубин
22.07.2017 22 июля 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2017 16 июля 2017 вс 17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
16.07.2017 16 июля 2017 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'