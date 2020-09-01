Финляндия
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Финляндия
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Маркку Канерва
М. Канерва
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Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
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#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
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Финляндия впервые пробилась на большой турнир. Раньше не получалось даже с Ходжсоном и Литманеном
#Финляндия
15 ноября 2019, 21:45
# новости спорта
Бельгия ни разу не выиграла у Финляндии за последние семь матчей
30 ноября 2019, 23:35
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59