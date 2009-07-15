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Матч-центр
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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Волга
Тверь
Белов 52
Новицкий 80
Петренко 98
Сапогов 107
4:3
Матч завершен
Рубин
Казань
Портнягин 21
Портнягин 32
Томас 110
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
15 июля 2009, 17:30 МСК
15.07.2009, 17:30 МСК
среда
Юрий Рубцов
Юрий Рубцов
Главный Судья
Составы
Волга
мин
0
Сорокин
Михаил Сорокин
90
0
Белов
Дмитрий Белов
52'
52'
90
0
Белкин
Алексей Белкин
90
0
Новицкий
Дмитрий Новицкий
80'
80'
84
0
Петренко
Андрей Петренко
98'
98'
90
0
Самонеко
Александр Самонеко
90
0
Агаев
Эмин Агаев
90
0
Рейзвих
Иван Рейзвих
90
0
Хомутов
Сергей Хомутов
90
0
Сапогов
Алексей Сапогов
107'
107'
90
0
Столбовой
Иван Столбовой
65
Рубин
мин
0
Козко
Сергей Козко
90
0
Котляров
Алексей Котляров
90
0
Мирзаев
Даврон Мирзаев
60
0
Нагаев
Руслан Нагаев
90
0
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
90
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
90
0
Климов
Игорь Климов
90
0
Галиулин
Вагиз Галиулин
91
0
Томас
Степан Томас
110'
110'
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
21'
32'
21', 32'
78
0
Кабзе
Хасан Кабзе
90