Вильхельмсхавен - Боруссия: 03 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Вильхельмсхавен
0:3

Вильхельмсхавен - Боруссия: 03 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
3 авг. 2013, 16:30 МСК
3.08.2013, 16:30 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
26
Пищек
Лукаш Пищек
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
18
Балерди
Леонардо Балерди
22
Морей
Матеу Морей
28
Витсель
Аксель Витсель
23
Азар
Торган Азар
32
Рейна
Джованни Рейна
19
Брандт
Юлиан Брандт
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
5
Хакими
Ашраф Хакими
-
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
-
3
Ренте
Марко Ренте
-
14
Шульц
Нико Шульц
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
37
Рашль
Тобиас Рашль
-
33
Фюрих
Крис Фюрих
-
30
Ферай
Иммануэль Ферай
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:30
Вильхельмсхавен
0 : 3
Боруссия
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:30
Вильхельмсхавен
0
Боруссия
3

Новости

Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
# Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09