Матч завершен
Вердер
Бремен
Дабанли 8
Элиа 34
Элиа 66
3:3
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Кийотаке 44
Дрмич 53
Глоушек 70
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
29 сент. 2013, 16:30 МСК
29.09.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
79
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
34'
66'
34', 66'
83
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Макиади
Седрик Макиади
69
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Предль
Себастьян Предль
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Айчичек
Левент Айчичек
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Дабанли
Беркай Дабанли
8'
8'
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
70'
70'
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Штарк
Никлас Штарк
69
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
46
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
44'
44'
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Анга
Мартин Анга
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Франтц
Майк Франтц
0
Дрмич
Йосип Дрмич
53'