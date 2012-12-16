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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 88
1:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Гебхарт 82
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
16 дек. 2012, 19:30 МСК
16.12.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Хант
Аарон Хант
83
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
88'
88'
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
68
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Фритц
Клеменс Фритц
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
60
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
77
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
46
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
82'
82'
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Нганкам
Россел Нганкам