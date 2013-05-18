Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Нильссон 61
Полтер 81
Пекхарт 88
3:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Де Брюйне 37
Де Брюйне 89
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
18 мая 2013, 16:30 МСК
18.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Мендлер
Маркус Мендлер
59
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
78
0
Нильссон
Пер Нильссон
61'
61'
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Штарк
Никлас Штарк
87
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Мак
Роберт Мак
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
88'
88'
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Гертнер
Себастьян Гертнер
0
Полтер
Себастьян Полтер
81'
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
67
0
Кроос
Феликс Кроос
84
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
37'
89'
37', 89'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Акпала
Джозеф Акпала
86
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Павлович
Матео Павлович
0
Стеванович
Александар Стеванович
0
Вюртс
Йоханн Вюртс
0
Вегнер
Макс Вегнер