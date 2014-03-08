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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Ди Санто 40
Баргфреде 68
Бундеслига, 24 тур
Бундеслига,
24 тур
Германия
8 марта 2014, 20:30 МСК
8.03.2014, 20:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
46
0
Анга
Мартин Анга
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Мак
Роберт Мак
63
0
Кампанья
Хосе Кампанья
76
0
Петрак
Ондрей Петрак
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Штарк
Никлас Штарк
0
Балич
Ханно Балич
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
72
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
60
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
68'
68'
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
80
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
40'
40'
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Фритц
Клеменс Фритц
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Макиади
Седрик Макиади
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Айчичек
Левент Айчичек