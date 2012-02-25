Матч завершен
Вердер
Бремен
0:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Эссвайн 65
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
25 февр. 2012, 20:30 МСК
25.02.2012, 20:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Хартерц
Флориан Хартерц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Марин
Марко Марин
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
73
0
Трибулл
Том Трибулл
67
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
56
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
74
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
65'
65'
89
0
Хегелер
Йенс Хегелер
83
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Дидави
Даниэль Дидави
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Айглер
Кристиан Айглер
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер