Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Унал 8
Унал 79
2:2
Матч завершен
Леганес
Леганес
Брайтвайт 4
Меса 13
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
3 янв. 2020, 21:00 МСК
3.01.2020, 21:00 МСК
пятница
Составы
Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
90
4
Кико
Кико
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
18
Антонито
Антонито
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
10
Плано
Оскар Плано
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
9
Унал
Энес Унал
8'
79'
8', 79'
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
21
Мичел
Мичел
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
2
Порро
Педро Порро
20
Рамирес
Сандро Рамирес
23
Рубио
Вальдо Рубио
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
21
Перес
Рубен Перес
90
6
Меса
Роке Меса
13'
13'
90
24
Родригес
Кевин Родригес
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
4'
4'
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
15
Тарин
Родриго Тарин
17
Эрасо
Хави Эрасо
14
Ривера
Кристиан Ривера
18
Каррийо
Гидо Каррийо
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль