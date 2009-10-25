Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Алеман 19
Алеман 46
Коста 76
Медуньянин 88
4:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
25 окт. 2009, 19:00 МСК
25.10.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Вильяр
Хусто Вильяр
90
0
Маркос
Альберто Маркос
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Прието
Луис Прието
90
0
Нивалдо
Нивалдо
90
0
Борха
Борха
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Алеман
Наусет Алеман
19'
46'
19', 46'
67
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
86
0
Маркитос
Маркитос
78
0
Коста
Диего Коста
76'
76'
90
Запасные
0
Якобо
Якобо
0
Арсо
Сезар Арсо
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Фонт
Эктор Фонт
0
Пеле
Пеле
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
88'
0
Манушу
Манушу
0
Буэно
Альберто Буэно
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
55
0
Рики
Рики
69
0
Адриан
Адриан
54
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Перес
Иван Перес