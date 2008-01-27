Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
3:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
27 янв. 2008, 19:00 МСК
27.01.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы