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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Сесма 15
Лопес 25
Лопес 56
3:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
14 дек. 2008, 19:00 МСК
14.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Гарсия Кальво
Хосе Гарсия Кальво
90
0
Виктор
Мануэль Фернандес Виктор
84
0
Вивар Дорадо
Анхель Вивар Дорадо
90
0
Маркос
Альберто Маркос
90
0
Лопес
Педро Лопес
25'
56'
25', 56'
90
0
Прието
Луис Прието
90
0
Сесма
Хонатан Сесма
15'
15'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
Запасные
0
Альберто
Альберто
0
Нано
Нано
0
Борха
Борха
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
0
Огбече
Бартоломью Огбече
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Лафита
Анхель Лафита
72
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
64
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Миста
Миста
60
0
Верду
Хоан Верду
90
Запасные
0
Колотто
Диего Колотто
0
Писку
Писку
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Браво
Омар Браво
0
Рики
Рики