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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
17 дек. 2012, 22:00 МСК
17.12.2012, 22:00 МСК
понедельник
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Люкс
Герман Люкс
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
62
0
Рики
Рики
82
0
Пицци
Пицци
76
Запасные
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
78
0
Омар
Омар
90
0
Манушу
Манушу
66
0
Буэно
Альберто Буэно
84
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра