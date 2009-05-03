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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лассад 7
1:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
3 мая 2009, 18:00 МСК
3.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
84
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Альварес
Пабло Альварес
65
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
51
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
7'
7'
90
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Лауре
Лауре
0
Верду
Хоан Верду
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Рики
Рики
Вальядолид
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Маркос
Альберто Маркос
81
0
Бараха
Хавьер Бараха
90
0
Иньяки Беа
Хауреги Иньяки Беа
90
0
Прието
Луис Прието
90
0
Борха
Борха
84
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
75
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
0
Огбече
Бартоломью Огбече
90
Запасные
0
Вильяр
Хусто Вильяр
0
Руэда
Хесус Руэда
0
Санчес
Оскар Санчес
0
Нано
Нано
0
Агирре
Маркос Агирре
0
Виктор
Мануэль Фернандес Виктор
0
Олдони
Педро Олдони