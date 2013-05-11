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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гуэрра 48
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
11 мая 2013, 19:00 МСК
11.05.2013, 19:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
87
0
Рубио
Альваро Рубио
58
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
74
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
48'
48'
90
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Серену
Энрике Серену
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Манушу
Манушу
0
Буэно
Альберто Буэно
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
88
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
64
0
Домингес
Хуан Домингес
86
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Рики
Рики
90
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Кака
Кака
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Васкес
Хесус Васкес
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра