Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:2
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Алеман 40
Медуньянин 90
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
20 марта 2010, 20:00 МСК
20.03.2010, 20:00 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
64
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
64
0
Адриан
Адриан
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
46
0
Перес
Иван Перес
90
Запасные
0
Писку
Писку
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Миста
Миста
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
Вальядолид
мин
0
Вильяр
Хусто Вильяр
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Арсо
Сезар Арсо
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Борха
Борха
76
0
Пеле
Пеле
90
0
Алеман
Наусет Алеман
40'
40'
90
0
Маркитос
Маркитос
67
0
Буэно
Альберто Буэно
85
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Маркос
Альберто Маркос
0
Прието
Луис Прието
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
90'
0
Кеко
Кеко
0
Манушу
Манушу