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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Манушу 6
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
30 марта 2014, 13:00 МСК
30.03.2014, 13:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Пенья
Карлос Пенья
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
74
0
Манушу
Манушу
6'
6'
90
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
86
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
74
Запасные
0
Мариньо
Диего Мариньо
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Бергдич
Закария Бергдич
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Омар
Омар
0
Росси
Фаусто Росси
0
Осорио
Умберто Осорио
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Диас
Оскар Диас
90
0
Мане
Мане
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Тебар
Маркос Тебар
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
61
0
Сусо
Сусо
90
0
Видаль
Алейш Видаль
67
0
Корона
Корона
82
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Азиз
Рамон Азиз
0
Родри
Родри
0
Зонго
Джонатан Зонго