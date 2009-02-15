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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Крусат 62
Уче 70
Негредо 79
3:2
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Леон 17
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
15 февр. 2009, 19:00 МСК
15.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Альмерия
мин
-
Альварес
Хулио Альварес
90
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
59
0
Чико
Чико
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
62'
62'
90
0
Ириней
Ириней
46
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Уче
Калу Уче
70'
70'
90
0
Негредо
Альваро Негредо
79'
79'
83
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Корона
Корона
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Пьятти
Пабло Пьятти
Вальядолид
мин
0
Виктор
Мануэль Фернандес Виктор
73
0
Кике Лопес
Кике Лопес
90
0
Иньяки Беа
Хауреги Иньяки Беа
90
0
Прието
Луис Прието
90
0
Нано
Нано
90
0
Сесма
Хонатан Сесма
83
0
Борха
Борха
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Леон
Педро Леон
17'
17'
90
Запасные
0
Альберто
Альберто
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Вивар Дорадо
Анхель Вивар Дорадо
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Агирре
Маркос Агирре
0
Медуньянин
Харис Медуньянин