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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Арсо 81
1:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Крусат 12
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
31 янв. 2010, 19:00 МСК
31.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Вальядолид
мин
0
Вильяр
Хусто Вильяр
90
0
Маркос
Альберто Маркос
57
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Прието
Луис Прието
90
0
Арсо
Сезар Арсо
81'
81'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
31
0
Пеле
Пеле
90
0
Алеман
Наусет Алеман
72
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
0
Манушу
Манушу
90
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Нивалдо
Нивалдо
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
0
Маркитос
Маркитос
0
Лазаро
Карлос Лазаро
0
Буэно
Альберто Буэно
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Крусат
Альберт Крусат
12'
12'
82
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
68
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари