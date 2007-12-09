Матч завершен
Альмерия
Альмерия
1:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
9 дек. 2007, 19:00 МСК
9.12.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы