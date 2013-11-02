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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Родри 38
1:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
2 нояб. 2013, 20:00 МСК
2.11.2013, 20:00 МСК
суббота
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
62
0
Сусо
Сусо
74
0
Верса
Верса
90
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
0
Родри
Родри
38'
38'
85
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Диас
Оскар Диас
Вальядолид
мин
0
Мариньо
Диего Мариньо
90
0
Пенья
Карлос Пенья
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Росси
Фаусто Росси
57
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Омар
Омар
70
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
80
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Бергдич
Закария Бергдич
0
Алькатрас
Алькатрас
0
Састре
Луис Састре
0
Рама
Вальдет Рама
0
Осорио
Умберто Осорио