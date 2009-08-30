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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
30 авг. 2009, 22:00 МСК
30.08.2009, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
78
0
Варгас
Фабиан Варгас
61
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Ортис
Хосе Ортис
90
0
Уче
Калу Уче
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари
0
Родригес
Давид Родригес
Вальядолид
мин
0
Якобо
Якобо
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Прието
Луис Прието
90
0
Нивалдо
Нивалдо
90
0
Бершиче
Юри Бершиче
90
0
Сесма
Хонатан Сесма
73
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
36
0
Алеман
Наусет Алеман
16
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
90
0
Манушу
Манушу
90
Запасные
0
Вильяр
Хусто Вильяр
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Борха
Борха
0
Фонт
Эктор Фонт
0
Маркитос
Маркитос
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Коста
Диего Коста