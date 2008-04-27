Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 34 тур

Примера,

34 тур

Испания
27 апр. 2008, 18:00 МСК
27.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы