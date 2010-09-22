Урал - КАМАЗ: 22 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:1

Урал - КАМАЗ: 22 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
22 сент. 2010, 16:00 МСК
22.09.2010, 16:00 МСК
среда
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
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Предварительный состав

Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
КАМАЗ
0 : 1
Урал
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
КАМАЗ
0
Урал
1
18.05.2011 18 мая 2011 ср 17:00
Урал
2 : 3
КАМАЗ
18.05.2011 18 мая 2011 ср 17:00
Урал
2
КАМАЗ
3
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:00
Урал
1 : 1
КАМАЗ
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:00
Урал
1
КАМАЗ
1
21.05.2010 21 мая 2010 пт 17:00
КАМАЗ
1 : 1
Урал
21.05.2010 21 мая 2010 пт 17:00
КАМАЗ
1
Урал
1
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 15:00
Урал
0 : 3
КАМАЗ
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 15:00
Урал
0
КАМАЗ
3
27.06.2009 27 июня 2009 сб 17:00
КАМАЗ
1 : 1
Урал
27.06.2009 27 июня 2009 сб 17:00
КАМАЗ
1
Урал
1
08.09.2008 08 сент. 2008 пн 16:00
Урал
1 : 3
КАМАЗ
08.09.2008 08 сент. 2008 пн 16:00
Урал
1
КАМАЗ
3
18.05.2008 18 мая 2008 вс 17:00
КАМАЗ
2 : 1
Урал
18.05.2008 18 мая 2008 вс 17:00
КАМАЗ
2
Урал
1
11.10.1996 11 окт. 1996 пт 23:00
Урал
1 : 0
КАМАЗ
11.10.1996 11 окт. 1996 пт 23:00
Урал
1
КАМАЗ
0
02.07.1996 02 июля 1996 вт 23:00
КАМАЗ
2 : 1
Урал
02.07.1996 02 июля 1996 вт 23:00
КАМАЗ
2
Урал
1
28.07.1995 28 июля 1995 пт 23:00
КАМАЗ
4 : 0
Урал
28.07.1995 28 июля 1995 пт 23:00
КАМАЗ
4
Урал
0
16.06.1995 16 июня 1995 пт 23:00
Урал
0 : 0
КАМАЗ
16.06.1995 16 июня 1995 пт 23:00
Урал
0
КАМАЗ
0
24.09.1994 24 сент. 1994 сб 23:00
КАМАЗ
0 : 0
Урал
24.09.1994 24 сент. 1994 сб 23:00
КАМАЗ
0
Урал
0
08.04.1994 08 апр. 1994 пт 23:00
Урал
0 : 1
КАМАЗ
08.04.1994 08 апр. 1994 пт 23:00
Урал
0
КАМАЗ
1
10.11.1993 10 нояб. 1993 ср -:-
Урал
4 : 1
КАМАЗ
10.11.1993 10 нояб. 1993 ср -:-
Урал
4
КАМАЗ
1
13.03.1993 13 марта 1993 сб -:-
КАМАЗ
3 : 1
Урал
13.03.1993 13 марта 1993 сб -:-
КАМАЗ
3
Урал
1

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