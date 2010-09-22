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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Урал VS КАМАЗ
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Урал - КАМАЗ: 22 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:1
Урал - КАМАЗ: 22 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 31 тур
ФНЛ,
31 тур
Россия
22 сент. 2010, 16:00 МСК
22.09.2010, 16:00 МСК
среда
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Урал
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
КАМАЗ
0
Урал
1
18.05.2011
18 мая 2011
ср
17:00
Урал
2 : 3
КАМАЗ
18.05.2011
18 мая 2011
ср
17:00
Урал
2
КАМАЗ
3
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:00
Урал
1 : 1
КАМАЗ
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:00
Урал
1
КАМАЗ
1
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Урал
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:00
КАМАЗ
1
Урал
1
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
15:00
Урал
0 : 3
КАМАЗ
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
15:00
Урал
0
КАМАЗ
3
27.06.2009
27 июня 2009
сб
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Урал
27.06.2009
27 июня 2009
сб
17:00
КАМАЗ
1
Урал
1
08.09.2008
08 сент. 2008
пн
16:00
Урал
1 : 3
КАМАЗ
08.09.2008
08 сент. 2008
пн
16:00
Урал
1
КАМАЗ
3
18.05.2008
18 мая 2008
вс
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Урал
18.05.2008
18 мая 2008
вс
17:00
КАМАЗ
2
Урал
1
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Урал
1 : 0
КАМАЗ
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Урал
1
КАМАЗ
0
02.07.1996
02 июля 1996
вт
23:00
КАМАЗ
2 : 1
Урал
02.07.1996
02 июля 1996
вт
23:00
КАМАЗ
2
Урал
1
28.07.1995
28 июля 1995
пт
23:00
КАМАЗ
4 : 0
Урал
28.07.1995
28 июля 1995
пт
23:00
КАМАЗ
4
Урал
0
16.06.1995
16 июня 1995
пт
23:00
Урал
0 : 0
КАМАЗ
16.06.1995
16 июня 1995
пт
23:00
Урал
0
КАМАЗ
0
24.09.1994
24 сент. 1994
сб
23:00
КАМАЗ
0 : 0
Урал
24.09.1994
24 сент. 1994
сб
23:00
КАМАЗ
0
Урал
0
08.04.1994
08 апр. 1994
пт
23:00
Урал
0 : 1
КАМАЗ
08.04.1994
08 апр. 1994
пт
23:00
Урал
0
КАМАЗ
1
10.11.1993
10 нояб. 1993
ср
-:-
Урал
4 : 1
КАМАЗ
10.11.1993
10 нояб. 1993
ср
-:-
Урал
4
КАМАЗ
1
13.03.1993
13 марта 1993
сб
-:-
КАМАЗ
3 : 1
Урал
13.03.1993
13 марта 1993
сб
-:-
КАМАЗ
3
Урал
1
Новости
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
#Евгений Спиряков
01 марта, 18:00
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
Судья удалил игрока «Рубина» и после видео поставил пенальти «Уралу» за фол, который был до этого. Разве так можно?
1
#Михаил Меркулов
15 августа 2020, 19:10
1
#
Новости матча
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Уфа» разгромила «Урал» в Кубке России
03 марта, 14:00
Дебют камерунца Ойонго за «Краснодар»: заменил травмированного Чернова и ушел с поля через 12 минут
28 февраля, 20:48
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Помазун вернулся в ЦСКА, в клубе заболел Акинфеев
25 февраля, 12:53
Матч «Уфа» – «Урал» перенесен из-за мороза
21 февраля, 18:02
На матчи «Уфы» смогут приходить фанаты с антиковидными паспортами
18 января, 14:36