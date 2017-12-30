Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Каррильо 11
1:2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 86
Нарсинг 90
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
30 дек. 2017, 18:00 МСК
30.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
13
Ваге
Молла Ваге
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
11'
11'
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
5
Предль
Себастьян Предль
25
Холебас
Хосе Холебас
29
Капу
Этьенн Капу
37
Перейра
Роберто Перейра
17
Синклэйр
Джером Синклэйр
18
Грэй
Андре Грэй
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
51
Меса
Роке Меса
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
18
Айю
Жордан Айю
86'
86'
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
8
Фер
Лерой Фер
12
Дайер
Натан Дайер
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90'
62
МакБарни
Оливер МакБарни