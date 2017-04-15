Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Капу 42
1:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
15 апр. 2017, 17:00 МСК
15.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
8
Клеверли
Том Клеверли
89
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
22
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
29
Капу
Этьенн Капу
42'
42'
90
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
78
9
Дини
Трой Дини
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
64
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
32
Мэйсон
Брэндон Мэйсон
11
Бехрами
Валон Бехрами
47
Перейра
Дион Перейра
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
10
Саксесс
Исаак Саксесс
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
56
Фултон
Джей Фултон
67
8
Фер
Лерой Фер
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
81
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
58
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
35
Кингсли
Стивен Кингсли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
42
Кэрролл
Том Кэрролл
10
Борха
Борха
3
Айю
Жордан Айю