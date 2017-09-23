Матч завершен
Суонси
Суонси
Абрахам 56
1:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Грэй 13
Ришарлисон 90
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
23 сент. 2017, 17:00 МСК
23.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
8
Фер
Лерой Фер
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
2
Бони
Вильфрид Бони
90
18
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
51
Меса
Роке Меса
35
Саншеш
Ренату Саншеш
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
56'
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
18
Грэй
Андре Грэй
13'
13'
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90'
90'
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
2
Янмат
Дэрил Янмат
13
Ваге
Молла Ваге
23
Уотсон
Бен Уотсон
37
Перейра
Роберто Перейра
9
Дини
Трой Дини
10
Саксесс
Исаак Саксесс