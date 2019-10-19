Матч завершен
Унион
Берлин
Бюлтер 1
Ингвартсен 84
2:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
19 окт. 2019, 16:30 МСК
19.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Унион
мин
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
84'
84'
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
1'
1'
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
18
Рапп
Николай Рапп
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
8
Меес
Йосуа Меес
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
25
Кох
Робин Кох
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
6
Абраши
Амир Абраши
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
5
Гульде
Мануэль Гульде
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
32
Грифо
Винченцо Грифо
22
Салаи
Роланд Салаи
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
34
Темпельман
Лино Темпельман
18
Петерсен
Нильс Петерсен
21
Боррелло
Брендон Боррелло