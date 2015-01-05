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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уимблдон
Лондон
Акинфенва 35
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джеррард 11
Джеррард 61
Кубок Англии, 3 раунд
Кубок Англии,
3 раунд
Англия
5 янв. 2015, 22:55 МСК
5.01.2015, 22:55 МСК
понедельник
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Уимблдон
мин
55
Ши
Джеймс Ши
90
33
Гудман
Джейк Гудман
90
17
Кеннеди
Каллум Кеннеди
90
27
Барретт
Адам Барретт
90
2
Фаллер
Барри Фаллер
90
11
Ригг
Син Ригг
80
15
Балмэн
Дэнни Балмэн
90
8
Мур
Сэмми Мур
86
7
Франкомб
Джордж Франкомб
87
9
Таббс
Мэтт Таббс
90
10
Акинфенва
Адебайо Акинфенва
35'
35'
90
Запасные
26
МакДоннелл
Джо МакДоннелл
15
Беннетт
Алан Беннетт
12
Пелл
Гарри Пелл
31
Сазерленд
Фрэнки Сазерленд
14
Азиз
Адебайо Азиз
23
Окли
Джордж Окли
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
50
Маркович
Лазар Маркович
87
8
Джеррард
Стивен Джеррард
11'
61'
11', 61'
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
70
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
9
Ламберт
Рики Ламберт
79
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
3
Энрике
Хосе Энрике
4
Туре
Коло Туре
18
Морено
Альберто Морено
49
Уильямс
Джордан Уильямс
45
Балотелли
Марио Балотелли
29
Борини
Фабио Борини