Уэска - Хетафе: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Уэска
Уэска
-:-

Уэска - Хетафе: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Хетафе
Хетафе
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Уэска
мин
13
Андрес
Андрес
11
Галан
Хави Галан
14
Пулидо
Хорхе Пулидо
18
Сиовас
Димитриос Сиовас
25
Вавро
Денис Вавро
3
Маффео
Пабло Маффео
17
Рико
Микель Рико
20
Сеоане
Хайме Сеоане
7
Феррейро
Давид Феррейро
6
Рамирес
Сандро Рамирес
9
Мир
Рафаэль Мир
Запасные
1
Фернандес
Альваро Фернандес
-
19
Лопес
Педро Лопес
-
4
Инсуа
Пабло Инсуа
-
5
Москера
Педро Москера
-
24
Гарсия
Борха Гарсия
-
2
Думбия
Идрисса Думбия
-
21
Карлос
Хуан Карлос
-
10
Гомес
Серхио Гомес
-
12
Оказаки
Синджи Оказаки
-
15
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
-
23
Эскриче
Дани Эскриче
-
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-

Прошлые матчи

20.01.2021 20 янв. 2021 ср 21:00
Хетафе
1 : 0
Уэска
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 21:00
Хетафе
1
Уэска
0
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:45
Хетафе
2 : 1
Уэска
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:45
Хетафе
2
Уэска
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 20:30
Уэска
1
Хетафе
1

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