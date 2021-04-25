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Уэска VS Хетафе
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Уэска - Хетафе: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Уэска
Уэска
-:-
Уэска - Хетафе: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Хетафе
Хетафе
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Уэска
мин
13
Андрес
Андрес
11
Галан
Хави Галан
14
Пулидо
Хорхе Пулидо
18
Сиовас
Димитриос Сиовас
25
Вавро
Денис Вавро
3
Маффео
Пабло Маффео
17
Рико
Микель Рико
20
Сеоане
Хайме Сеоане
7
Феррейро
Давид Феррейро
6
Рамирес
Сандро Рамирес
9
Мир
Рафаэль Мир
Запасные
1
Фернандес
Альваро Фернандес
-
19
Лопес
Педро Лопес
-
4
Инсуа
Пабло Инсуа
-
5
Москера
Педро Москера
-
24
Гарсия
Борха Гарсия
-
2
Думбия
Идрисса Думбия
-
21
Карлос
Хуан Карлос
-
10
Гомес
Серхио Гомес
-
12
Оказаки
Синджи Оказаки
-
15
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
-
23
Эскриче
Дани Эскриче
-
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Прошлые матчи
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Хетафе
1 : 0
Уэска
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Хетафе
1
Уэска
0
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:45
Хетафе
2 : 1
Уэска
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:45
Хетафе
2
Уэска
1
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:30
Уэска
1
Хетафе
1
Новости
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
#Хетафе
11 января, 17:20
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
#Анхель Торрес
08 января, 15:04
«Хетафе» сменил название клуба на матч с «Барсой». Его перевод – вера
#Хетафе
17 октября 2020, 22:53
Игроки «Хетафе» были в майках без логотипа и технического спонсора. Один играл так с самого начала, другой – со второго тайма
#Хетафе
26 сентября 2020, 19:35
30-летний ноунейм забивает больше топ-форвардов. Это его первый сезон в вышке
#Хайме Мата
10 марта 2019, 12:18
#
Новости матча
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
Из последних 27 ударов Месси ни разу не забил. Дальше – «Хетафе», который реже всех дает бить по своим воротам
13 февраля 2020, 22:44
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26