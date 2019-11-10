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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:0
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
10 нояб. 2019, 17:00 МСК
10.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
30
Несторовски
Илия Несторовски
90
12
Сема
Кен Сема
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
1
Муссо
Хуан Муссо
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
3
Самир
Самир
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
6
Фофана
Секо Фофана
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
15
Ласанья
Кевин Ласанья
СПАЛ
мин
27
Фелипе
Фелипе
90
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
40
Томович
Ненад Томович
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
66
Саламон
Бартош Саламон
23
Викари
Франческо Викари
26
Сала
Джакопо Сала
8
Валоти
Маттиа Валоти
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
37
Петанья
Андреа Петанья
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
9
Мончини
Габриэле Мончини