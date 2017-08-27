Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Боррьелло 25
Риццо 90
3:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Нуйтинк 72
Теро 87
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
27 авг. 2017, 21:45 МСК
27.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
СПАЛ
мин
1
Гомис
Альфред Гомис
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
25'
25'
90
Запасные
27
Фелипе
Фелипе
12
Конате
Па Конате
88
Грасси
Альберто Грасси
11
Риццо
Лука Риццо
90'
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
72'
72'
90
3
Самир
Самир
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
77
Теро
Сирил Теро
87'
87'
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
1
Биццарри
Альбано Биццарри
2
Ваге
Молла Ваге
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
85
Бехрами
Валон Бехрами
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
99
Балич
Андрия Балич
72
Барак
Антонин Барак
7
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
9
Байич
Рияд Байич