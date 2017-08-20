Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 37
1:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Инглесе 15
Бирса 54
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
20 авг. 2017, 21:45 МСК
20.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
2
Ваге
Молла Ваге
58
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
65
14
Янкто
Якуб Янкто
90
6
Фофана
Секо Фофана
61
77
Теро
Сирил Теро
37'
37'
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
61
Борселлини
Давиде Борселлини
1
Биццарри
Альбано Биццарри
55
Бохневич
Павел Бохневич
3
Самир
Самир
85
Бехрами
Валон Бехрами
99
Балич
Андрия Балич
72
Барак
Антонин Барак
96
Эвандро
Эвандро
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
88
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
9
Байич
Рияд Байич
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
54'
54'
79
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
15'
15'
88
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
75
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
1
Павони
Филиппо Павони
12
Цесар
Боштьян Цесар
14
Бани
Маттиа Бани
2
Ярочински
Павел Ярочински
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
97
Депаоли
Фабио Депаоли
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
7
Гарритано
Лука Гарритано
11
Лери
Мехди Лери