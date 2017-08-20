Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 37
1:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Инглесе 15
Бирса 54
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
20 авг. 2017, 21:45 МСК
20.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
2
Ваге
Молла Ваге
58
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
65
14
Янкто
Якуб Янкто
90
6
Фофана
Секо Фофана
61
77
Теро
Сирил Теро
37'
37'
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
61
Борселлини
Давиде Борселлини
1
Биццарри
Альбано Биццарри
55
Бохневич
Павел Бохневич
3
Самир
Самир
85
Бехрами
Валон Бехрами
99
Балич
Андрия Балич
72
Барак
Антонин Барак
96
Эвандро
Эвандро
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
88
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
9
Байич
Рияд Байич
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
54'
54'
79
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
15'
15'
88
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
75
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
1
Павони
Филиппо Павони
12
Цесар
Боштьян Цесар
14
Бани
Маттиа Бани
2
Ярочински
Павел Ярочински
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
97
Депаоли
Фабио Депаоли
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
7
Гарритано
Лука Гарритано
11
Лери
Мехди Лери