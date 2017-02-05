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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
5 февр. 2017, 17:00 МСК
5.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Аурельяно
Джанлука Аурельяно
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
4
Ригони
Никола Ригони
64
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
63
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
83
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
20
Сардо
Дженнаро Сардо
2
Сполли
Николас Сполли
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
97
Депаоли
Фабио Депаоли
80
Кийин
Софьян Кийин
7
Гакпе
Серж Гакпе
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Удинезе
мин
14
Янкто
Якуб Янкто
89
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
6
Фофана
Секо Фофана
73
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
79
Запасные
61
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
26
Кумс
Свен Кумс
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица